Московские «пробки» уходят в прошлое

Московские «пробки», согласно данным Центра организации дорожного движения Правительства Москвы, постепенно уходят в прошлое.

Так, по сравнению с 2013 годом скорость движения автомобилей в утренние часы пик выросла на 13 процентов.

Кроме того, исследование показало, что самый быстрый путь от МКАД до Садового кольца занимает 27 минут, если ехать по Рублевскому шоссе, а затем по Кутузовскому проспекту.

Второе по скорости движения – Звенигородское шоссе, сообщает «Национальная служба новостей».