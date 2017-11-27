Московские «пробки» уходят в прошлое
Московские «пробки», согласно данным Центра организации дорожного движения Правительства Москвы, постепенно уходят в прошлое.
Так, по сравнению с 2013 годом скорость движения автомобилей в утренние часы пик выросла на 13 процентов.
Кроме того, исследование показало, что самый быстрый путь от МКАД до Садового кольца занимает 27 минут, если ехать по Рублевскому шоссе, а затем по Кутузовскому проспекту.
Второе по скорости движения – Звенигородское шоссе, сообщает «Национальная служба новостей».
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