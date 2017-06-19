Московские полицейские сообразили взятку на троих

Троих сотрудников московской полиции заподозрили в получении взятки в сумме 240 тысяч рублей.

Речь идет о сотрудниках ОМВД по району Лианозово, уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, сговорившись, полицейские получили указанную сумму от гражданина за непривлечение к уголовной ответственности за обнаруженный у него гашиш.

Правоохранителям грозит до 12 лет лишения свободы.