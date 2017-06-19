Московские полицейские сообразили взятку на троих
Троих сотрудников московской полиции заподозрили в получении взятки в сумме 240 тысяч рублей.
Речь идет о сотрудниках ОМВД по району Лианозово, уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).
По версии следствия, сговорившись, полицейские получили указанную сумму от гражданина за непривлечение к уголовной ответственности за обнаруженный у него гашиш.
Правоохранителям грозит до 12 лет лишения свободы.
Следующая новость Новое детище Павла Дурова снова преследуют власти
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии