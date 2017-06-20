Московские полицейские оседлают орловских рысаков
Столичный главк МВД России намерен приобрести 10 лошадей орловской породы.
Скакуны закупаются для нужд первого оперативного полка. Правоохранители будут задействовать лошадей в охране порядка в столичных парках, а также во время различных массовых мероприятий, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на сайт госзакупок.
Максимальная цена контракта составляет два миллиона рублей. Поставщик определится по итогам конкурса в конце июля. Согласно его условиям, полиция должна получить лошадей в течение месяца после окончания конкурса.
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