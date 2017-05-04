Московские бездомные смогут принять участие в акции «Бессмертный полк»

Бездомные смогут принять участие в акции «Бессмертный полк», которая пройдет 9 мая в центре Москвы, сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения столицы.

По словам представителя столичного ведомства, всем желающим раздадут георгиевские ленты, а также помогут изготовить плакаты, с которыми люди без определенного места жительства смогут поучаствовать в шествии.

Кроме того, в пунктах социальной помощи 9 мая для бездомных будет организован просмотр парада Победы, а также чаепитие.

Все участники акции «Бессмертный полк» самостоятельно изготавливают табличку с портретом своего родственника, воевавшего или трудившегося в тылу. Шествие проводится ежегодно во многих городах мира, сообщает «Федерал пресс».