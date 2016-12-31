Московские аэропорты задержали и отменили более 70 рейсов
Столичные аэропорты отменили 44 рейса и задержали еще 29.
Согласно данным портала «Яндекс. Расписание», аэропорт Домодедово отменил девять рейсов и отложил вылет еще 15. В Шереметьево отменено 35 рейсов и задерживаются еще 14.
Аэропорты Внуково и Жуковский соответствующих данных не представили.
Ранее сообщалось, что в Москве было объявлено штормовое предупреждение в связис усилением ветра.
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