Московские аэропорты задержали и отменили более 70 рейсов

Столичные аэропорты отменили 44 рейса и задержали еще 29.

Согласно данным портала «Яндекс. Расписание», аэропорт Домодедово отменил девять рейсов и отложил вылет еще 15. В Шереметьево отменено 35 рейсов и задерживаются еще 14.

Аэропорты Внуково и Жуковский соответствующих данных не представили.

Ранее сообщалось, что в Москве было объявлено штормовое предупреждение в связис усилением ветра.

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