Московские аэропорты отменяют рейсы из-за непогоды

К этому часу в московских аэропортах отменены более 20 рейсов, еще 38 задерживаются из-за сильного снегопада. Он обрушился на столичный регион во второй половине дня воскресенья.

В Шереметьеве задержаны 25 рейсов, еще 22 выполняться не будут. В Домодедове отменены два рейса, 13 будут выполнены с опозданием. Во Внукове отменен только один рейс, сообщает ТАСС.

Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение о сильной метели и гололеде в столице и области. Из-за сильного ветра и налипания снега возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение рекламных конструкций, что может привести к затору на дорогах и повреждениям автотранспорта.