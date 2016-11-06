Московские аэропорты отменяют рейсы из-за непогоды
К этому часу в московских аэропортах отменены более 20 рейсов, еще 38 задерживаются из-за сильного снегопада. Он обрушился на столичный регион во второй половине дня воскресенья.
В Шереметьеве задержаны 25 рейсов, еще 22 выполняться не будут. В Домодедове отменены два рейса, 13 будут выполнены с опозданием. Во Внукове отменен только один рейс, сообщает ТАСС.
Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение о сильной метели и гололеде в столице и области. Из-за сильного ветра и налипания снега возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение рекламных конструкций, что может привести к затору на дорогах и повреждениям автотранспорта.
Следующая новость В Германии опасаются победы Трампа на выборах в США
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии