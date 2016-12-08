Московские аэропорты отменили около 80 рейсов

Столичные аэропорты отменили и задержали десятки рейсов.

Согласно данным ресурса «Яндекс.Расписание», в аэропорту Внуково отменены два рейса. В Домодедово отменены шесть рейсов, вылет еще 10 задерживается. В Шереметьево отменены 70 рейсов и отложено выполнение еще семи.

Причины не указываются, однако СМИ предполагают, что отмены и задержки рейсов могут быть обусловлены неблагоприятными погодными условиями.