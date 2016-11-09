Московская полиция опровергла слухи о захвате заложников в банке в центре столицы

Распространенная рядом СМИ информация о захвате заложников в одном из банков Москвы не соответствует действительности. Такое заявление сделали в пресс-службе столичной полиции.

- Никаких заложников в финансовом учреждении нет. На месте находятся сотрудники полиции, никаких противоправных действий не зафиксировано, - цитирует ТАСС представителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее средства массовой информации распространили сообщение о якобы имевшем место захвате группой мужчин заложников в банке на Большой Переяславской улице в Москве, которые были освобождены прибывшим на место нарядом полиции.