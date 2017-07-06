Московская подземка расширит штат сотрудников к ЧМ-2018
Московский метрополитен пополнит свой штат англоговорящими сотрудниками к чемпионату мира по футболу.
Такое решение было принято исходя из того, что именно метро стало самым популярным видом общественного транспорта у болельщиков во время проведения матчей Кубка конфедераций. По словам заместителя мэра столицы Максима Ликсутова, поклонники футбола и участники соревнований совершили более 200 тысяч бесплатных поездок, передает НСН.
В период проведения турнира англоговорящие работники метро были рассредоточены более чем по 70 станциям
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