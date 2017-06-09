Московская область готовится к сезону пляжных купаний
Власти Московской области собираются увеличить количество контролируемых пляжей в регионе до 195.
На данный момент официальных пляжей – 156.
Планируется, что отдыхающих в купальный сезон примет 121 пляж и 74 места отдыха на воде. При этом отмечается, что места для отдыха на воде не предполагают купания из-за небезопасности данных водоемов.
За последние годы все несчастные случаи с летальным исходом на водоемах Подмосковья произошли именно в тех местах, где купание запрещено, сообщает ТАСС.
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