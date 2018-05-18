Московская компания ищет сотрудника с «хорошей печенью»

Компани iDrink, владеющая одноименным мобильным приложением, открыла вакансию «тайного тусовщика».

Вся работа нового сотрудника будет состоять в том, чтобы ходить по кафе, барам и ресторанам и пить бесплатно алкогольные и безалкогольные напитки посредством приложения.

Ежедневно необходимо обойти 10-15 заведений и выпить порядка 20 напитков. В месяц же набирается 350 точек. Причем, еще возможны командировки в Санкт-Петербург. В связи с этим компании требуется кандидат «с хорошей печенью и обменом веществ», сообщается на странице компании во «ВКонтакте». Поскольку работа все же вредная, сотруднику, помимо хорошей зарплаты, обещают оплатить ДМС.