Московская компания ищет сотрудника с «хорошей печенью»
Компани iDrink, владеющая одноименным мобильным приложением, открыла вакансию «тайного тусовщика».
Вся работа нового сотрудника будет состоять в том, чтобы ходить по кафе, барам и ресторанам и пить бесплатно алкогольные и безалкогольные напитки посредством приложения.
Ежедневно необходимо обойти 10-15 заведений и выпить порядка 20 напитков. В месяц же набирается 350 точек. Причем, еще возможны командировки в Санкт-Петербург. В связи с этим компании требуется кандидат «с хорошей печенью и обменом веществ», сообщается на странице компании во «ВКонтакте». Поскольку работа все же вредная, сотруднику, помимо хорошей зарплаты, обещают оплатить ДМС.
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