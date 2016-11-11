Московская биржа остановила торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, говорится в сообщении торговой площадки.

Как отмечается в сообщении, торги были остановлены в 12:42 по московскому времени.

Причиной неполадки стала аппаратная ошибка основного сервера. Представители биржи оперативно переключили торговую систему на резервный сервер, однако из-за сбоя система была недоступна на протяжении 13 минут, отмечает «РИА Новости».