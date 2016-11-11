Московская биржа остановила торги на валютном рынке
Московская биржа остановила торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, говорится в сообщении торговой площадки.
Как отмечается в сообщении, торги были остановлены в 12:42 по московскому времени.
Причиной неполадки стала аппаратная ошибка основного сервера. Представители биржи оперативно переключили торговую систему на резервный сервер, однако из-за сбоя система была недоступна на протяжении 13 минут, отмечает «РИА Новости».
Следующая новость Ледяной дождь привел к массовым отключениям электричества в Подмосковье
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии