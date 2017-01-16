Московская биржа объяснила приостановку торгов сбоем программного обеспечения

Временное прекращение торгов на фондовом рынке Московской биржи было вызвано сбоем в работе программного обеспечения.

«Специалисты Московской биржи диагностировали некорректную работу программного обеспечения, отвечающего за формирование таблицы заявок одного из режимов торгов РЕПО, что могло привести к ошибкам при приеме заявок от участников торгов и в других режимах торгов фондового рынка», — цитирует сообщение пресс-службы биржи RT.

Торги на фондовой бирже были приостановлены в 14:34 и возобновлены в 15:20 по московскому времени.