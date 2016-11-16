Москалькова высказалась за освобождение тяжелобольных заключенных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что суды должны освобождать тяжелобольных зэков. Свою инициативу она предлагает закрепить законодательно.

Омбудсмен пояснила, что действующее законодательство наделяет суды таким правом. Однако это не является их обязанностью, сообщает информагентство НСН.

Кроме того, Москалькова считает необходимым поручить Высшей квалификационной коллегии судей рассматривать случаи отказов в освобождении тяжелобольным заключенным, если они в итоге скончались в тюрьме.