Москалькова рассказала о проблемах в сфере защиты прав человека

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отчитается перед Госдумой о своей деятельности за прошлый год. При этом она намерена привлечь особое внимание парламентариев к ряду проблем в данной сфере.

Его, по мнению омбудсмена, заслуживают защита прав военнослужащих, инвалидов, индексация зарплат сотрудников правоохранительных органов, а также социальные вопросы.

«Я буду просить Госдуму о том, чтобы инициативы уполномоченного подлежали обязательному рассмотрению в том или ином профильном комитете и отражались в его заключениях», - рассказала Москалькова «Парламентской газете».

Омбудсмен считает, что корень всех проблем с правами человека в России – в несовершенстве законодательства в данной сфере. Необходима национальная стратегия защиты прав человека, которая будет способствовать более быстрому решению проблем.

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