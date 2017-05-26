Москалькова раскритиковала голосование по программе реновации

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что голосование по вопросу сноса пятиэтажек и расселения их жильцов по программе реновации не следует проводить до принятия соответствующего закона.

На своем сайте омбудсмен отметила, что сейчас жители домов голосуют, не зная всех условий реализации программы. В частности, им должно быть известно, какое жилье они получат взамен, существуют ли альтернативные варианты, какие существуют правовые гарантии. Эти и многие другие условия должны быть предусмотрены федеральным законом, почеркнула Москлькова.

Законопроект о реновации пока принят Госдумой только в первом чтении. Второе намечено на начало июня. Ранее сообщалось, что профильный комитет Думы одобрил ряд поправок, предлагаемых ко второму чтению.

Тем временем столичная дума прияла закон о дополнительных гарантиях участникам программы. Согласно документу, жителям сносимых домов должны предоставляться равноценные квартиры и в том же районе. Кроме того, у них будет возможность получить деньги вместо нового жилья.