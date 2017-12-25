Мошенница «сняла порчу» с москвички на миллион рублей

Жительница Москвы пожаловалась в полицию на то, что неизвестная аферистка похитила у нее деньги и ценности на сумму более 1,2 миллиона рублей.

По словам потерпевшей, со злоумышленницей она случайно познакомилась в общественном транспорте, а позднее пригласила ее к себе с просьбой снять порчу. Та согласилась и в процессе ритуала попросила собрать имеющиеся в доме деньги и ювелирные изделия в один пакет. Все это она сложила в пакет и наказала не раскрывать его три дня.

По истечении этого времени потерпевшая развернула пакет, но имущества в нем не обнаружила. В настоящее время полиция разыскивают «фокусницу», сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.