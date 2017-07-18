Мошенники заработали на поддельной косметике 10 млн рублей

В Москве задержали торговцев фальшивым медпрепаратом, применяемым в косметических целях.

Мошенники производили контрафакт и продавали под видом продукции известного бренда, незаконно используя товарный знак. Подделку они сбывали через интернет, сообщает «Большая Москва» со ссылкой на пресс-службу УВД по Западному округу столицы.

Доходы злоумышленников от нелегальной деятельности превысили 10 миллионов рублей. В ходе проведенных полицией обысков у них были обнаружены 9 коробок готового поддельного медпрепарата, а также флаконы и этикетки для фасовки новых партий.

Правоохранители задержали семь человек в возрасте от 30 до 55 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»).

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