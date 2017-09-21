Мошенники создали новую схему кражи денег с банковских карт

Мошенники придумали новую схему похищения денежных средств с банковских карт.

Новый способ воровства основан на доверчивости людей, продающих товары на различных интернет-ресурсах.

Мошенники под видом покупателей просят сообщить номер банковской карты и CVV-код, указанный на оборотной стороне пластиковой карты, объясняя это требованием для удачной трансакции. Назвав секретный код, торговец вместо прибыли теряет деньги со своей карты.

Кроме того, преступники легко узнают у людей и одноразовые коды для совершения перевода денег.

Потери россиян от новой схемы обмана достигли около 200 миллионов рублей, пишет газета «Известия».

Чтобы защититься от мошенников, важно ни при каких обстоятельствах не передавать CVV2/CVC2-код карты третьим лицам, так как обратная сторона карты предназначена для владельца, и никогда не передавать свою карту даже официантам в ресторане.

По мнению экспертов, данная схема хищения будет актуальна еще месяц, так как финансовая грамотность россиян постепенно растет, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».