Мошенники разбросали деньги на Нахимовском проспекте в Москве

Мошенники, обналичившие крупную сумму денег с пластиковых карт в банкомате на Нахимовском проспекте в Москве, скрываясь от прибывших сотрудников Росгвардии, раскидывали купюры по проезжей части, сообщили в пресс-службе войск национальной гвардии по ЦФО.

Как уточняется в материале, инцидент произошел около четырех часов утра.

Прибыв на место, сотрудники Росгвардии задержали четверых человек, которые пытались скрыться на автомобиле. Во время досмотра автомобиля было обнаружено 15 пластиковых карт с пин-кодами, оформленные на разные фамилии, десять мобильных телефонов, сим-карты и три миллиона рублей.

Задержанные приехали в Москву из Удмуртии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает «РИА Новости».