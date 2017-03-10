Мошенники разбросали деньги на Нахимовском проспекте в Москве
Мошенники, обналичившие крупную сумму денег с пластиковых карт в банкомате на Нахимовском проспекте в Москве, скрываясь от прибывших сотрудников Росгвардии, раскидывали купюры по проезжей части, сообщили в пресс-службе войск национальной гвардии по ЦФО.
Как уточняется в материале, инцидент произошел около четырех часов утра.
Прибыв на место, сотрудники Росгвардии задержали четверых человек, которые пытались скрыться на автомобиле. Во время досмотра автомобиля было обнаружено 15 пластиковых карт с пин-кодами, оформленные на разные фамилии, десять мобильных телефонов, сим-карты и три миллиона рублей.
Задержанные приехали в Москву из Удмуртии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает «РИА Новости».
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