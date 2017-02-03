Мошенники в РФ легально отмывают деньги с помощью судебных приставов

В России появилась законная схема отмывания денег, с которой оказалось сложно бороться.

Как уточняется в материале, операции по выводу денежных средств проводятся с помощью судебных приставов. В Банке России знают о проблеме, но пока не в силах решить ее, так как все участники процесса — суды, ФССП, банки — не имеют достаточных полномочий, чтобы остановить мошенников на своем уровне.

По итогам 2016 года таким способом было выведено более 16 миллиардов рублей.

По данным газеты «Коммерсант», схема состоит в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Нерезидент, выступающий истцом, требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием. Далее, получив исполнительный лист о взыскании долга, нерезидент на законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство.

Газета отмечает, что включение в схему судебных приставов делает ее практически неуязвимой, так как со всех сторон защищена законодательно.

Представитель Банка России рассказал изданию, что по факту по указанным адресам должников не существует, а обороты по их счетам ничтожны по сравнению с суммами долга. Он пояснил, что выявить мошенников вполне реально, однако суды не имеют ни желания, ни возможности проверять законность взыскания долга.

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