Мошенники в интернете собирают средства на лечение пострадавших в Югре

Власти Ханты-Мансийского автономного округа заявили, что объявления в интернете о сборе средств на лечение детей, которые попали в крупное ДТП в ХМАО принадлежат мошенникам.

Согласно данным областного правительства, преступники опубликовали данные о том, что пострадавшим не хватает крови. Под объявлением содержится призыв о пожертвовании денежных средств, сообщает РИА "Новости".

– Это в данном случае действия мошеннические, потому что никакой сбор средств централизованный – ничего не организовано. Кроме медикаментов, всего хватает абсолютно, – сказали в правительстве ХМАО. Власти подчеркивают, что добровольные пожертвования принимаются в больницах.

Сегодня в ДТП в Югре погибли 12 человек. Еще 25 доставлены в больницу. Участниками аварии стал автобус с детьми, грузовик и два легковых автомобиля.

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