Мошенник из Подмосковья обманул клиента на ремонте снегоболотохода

В Дмитровском районе Подмосковья задержали 42-летнего мужчину, обвиняемого в мошенничестве на сумму 80 тыс. рублей.

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Московской области, заявление в полицию написал 43-летний мужчина. Он рассказал, что обратился к неизвестному с просьбой выполнить ремонт снегоболотохода. Злоумышленник взял у клиента 37 тыс. рублей, однако договоренность не исполнил.

Полицией установлено, что задержанный причастен еще к одному случаю мошенничества. Общая сумма ущерба составила 80 тыс. рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что двое неизвестных украли у бизнесмена красную икру на сумму около миллиона рублей.