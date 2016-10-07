Мосгорсуд рассмотрит дело в отношении убийцы 25 человек
Мосгорсуд будет рассматривать уголовное дело в отношении серийного убийцы Евгения Яшкина.
Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на СМИ.
По данным следствия, подсудимый был активным участником преступного сообщества, действовавшего в Республике Северная Осетия-Алания, Московской области и Москве. С 2004 года по 2012 год в Москве и Подмосковье в составе банды с применением огнестрельного оружия Яшкин совершил преднамеренное убийство 25 человек, а также покушение на убийство трех человек и похищение двух человек.
Однако комиссия судебно-психиатрических экспертов сделала заключение, что убийца страдает хроническим психическим расстройством и потому нуждается в принудительном лечении.
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