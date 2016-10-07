Мосгорсуд рассмотрит дело в отношении убийцы 25 человек

Мосгорсуд будет рассматривать уголовное дело в отношении серийного убийцы Евгения Яшкина.

Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на СМИ.

По данным следствия, подсудимый был активным участником преступного сообщества, действовавшего в Республике Северная Осетия-Алания, Московской области и Москве. С 2004 года по 2012 год в Москве и Подмосковье в составе банды с применением огнестрельного оружия Яшкин совершил преднамеренное убийство 25 человек, а также покушение на убийство трех человек и похищение двух человек.

Однако комиссия судебно-психиатрических экспертов сделала заключение, что убийца страдает хроническим психическим расстройством и потому нуждается в принудительном лечении.