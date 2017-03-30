Мосгорсуд признал законным арест Навального на 15 суток за неповиновение полиции

Арест оппозиционера Алексея Навального на 15 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции признано законным решением Мосгорсуда.

- Назначенное Навальному наказание согласуется с принципами разумности, справедливости и неотвратимости наказания, — цитирует РИА «Новости» решение судьи.

Навальный себя виновным не признает и ранее обратился в Мосгорсуд с ходатайством об отмене вынесенного ему наказания.

В свою очередь об обстоятельствах задержания оппозиционера в суде рассказал командир взвода полиции Сергей Головков.

- Был замечен данный гражданин, который с группой граждан двигался в сторону Пушкинской. Я подошел, представился, предъявил документы, попросил прекратить противоправную деятельность и проследовать в служебный автотранспорт. Он отказался, оттолкнул меня, стал сопротивляться руками и ногами. После этого группа граждан стала настроена ко мне враждебно и стала отбивать гражданина Навального, — заявил полицейский.

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