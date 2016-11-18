Мосгорсуд оставил в силе приговор по иску главы «Роснефти» Сечина к «Ведомостям»

Решением Московского городского суда решение об ответственности газеты «Ведомости» по исковому заявлению главы «Роснефти» Игоря Сечина оставлено без изменений. Изданию надлежит уничтожить оставшийся тираж номера от 20 июля 2016 года, в котором содержится информация о доме Сечина в Барвихе.

В ходе заседания представители издания сообщили суду, что оспариваемая публикация основывается на общедоступной информации, что не является вторжением в частную жизнь.

- Авторы статьи черпали информацию из открытых источников, не нарушая ничьих прав на частную жизнь. Мы и сегодня можем получить в Росреестре справку, аналогичную той, на основании которой был написан материал, - цитирует юриста издания ТАСС.

Представители Сечина настаивали в суде на том, что распространенная изданием информация не представляет общественного интереса и затрагивает исключительно личную жизнь главы «Роснефти».

- Справка из Росреестра предназначена для использования при коммерческих сделках и иных аналогичных целях, здесь же мы видим злоупотребление правом со стороны журналистов, которые получили информацию, обобщили ее и опубликовали, - заявил юрист главы «Роснефти».

Ранее, 16 сентября Останкинский суд Москвы признал, что оспариваемая публикация «нарушает право истца на неприкосновенность частной жизни» и обязал газету удалить ее с сайта, а также уничтожить все имеющиеся в распоряжении экземпляры от 20 июля.

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