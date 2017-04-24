В Мосгордуме прозвучала идея о введении налога на бездетность

Зампредседателя Мосгордумы Николай Губенко предложил ввести для москвичей налог на бездетность.

Председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев подтвердил, что пропаганда многодетности необходима, но указал на подобную практику в СССР как несостоявшуюся.

«Почему не обложить их налогом на бездетность? Это же очень просто — обложить налогом на бездетность. Пусть это будут копейки, но эти копейки будут направлены на маловозрастных членов семей, на потребности многодетных семей», - предложил Губенко.

Михаил Антонцев вынужден был привести печальный опыт такого мероприятия в прошлом. Он сказал, что во времена СССР мужчины обязаны были платить процент за бездетность, что вызывало недоумение, отмечает Life.ru.

Он добавил, что в то время женщины приносили липовые справки о невозможности забеременеть, а молодые люди, не стесняясь, приносили справки, что они импотенты.

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