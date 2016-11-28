В Мосгордуме предложил штрафовать родителей «зацеперов»

Столичные депутаты подготовили законопроект, предусматривающий административную ответственность для родителей или опекунов несовершеннолетних «зацеперов».

«Мода на экстремальный проезд на крыше вагона, открытых переходных и тормозных площадках, с боковых или торцевых сторон на электричке и в метро набирает обороты, что влечет увеличение случаев детского травматизма», - объяснил «Известиям» необходимость нововведения председатель столичного заксобрания Алексей Шапошников.

Издание отмечает, что большинство «зацеперов» - подростки в возрасте до 16 лет, которые не подлежат административной ответственности, Их родителей или опекунов иногда привлекают к ответственности по ст. 5.35 КоАП («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») и штрафуют на сумму до 500 рублей.

Московские депутаты считают эту меру не достаточной и предлагают повысить размер штрафа до пяти тысяч рублей.