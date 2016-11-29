В Мосгордуме поддержат идею установки памятника Фиделю Кастро
Депутаты Мосгордумы готовы рассмотреть и поддержать инициативу установки в Москве памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро. Об этом заявил председатель столичной думы Алексей Шапошников.
Он выразил уверенность, что такая инициатива может появиться в ближайшее время. Помимо установки памятника, депутаты готовы рассмотреть предложения о присвоении имени Кастро одной из московских или переулков, сообщает НСН.
Шапошников назвал Кастро фигурой вселенского масштаба и великим политиком, а его уход из жизни – невосполнимой потерей для человечества.
Фидель Кастро скончался на прошлой неделе в возрасте 90 лет. Его похороны назначены на 4 декабря.
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