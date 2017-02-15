Мосгордума одобрила законопроект о вейпах

Депутаты Мосгордумы на пленарном заседании единогласно приняли проект закона, ограничивающий продажу и использование вейпов. Документ будет направлен для рассмотрения в нижнюю палату российского парламента.

Проект устанавливает запрет на использования вейпов в общественных местах, рекламу испарительных смесей и устройств, которые предназначены для их потребления, и продажу их гражданам, не достигшим 18-летнего возраста, сообщает «Интерфакс».

Столичные депутаты отметили, что в действующем законодательстве вопрос о вейпах никак не регулируется. По их словам, в местах продаж испарительных смесей нередко продают спайс и наркотики.