Мосгордума хочет приравнять сегвеи к велосипедам
Депутаты столичной Думы намерены приравнять сегвеи и гироскутеры к велосипедам.
По мнению авторов инициативы, данные транспортные средства должна передвигаться по специально отведенным дорожкам, а их владельцам необходимо надевать защитные шлемы, сообщает НСН.
Ранее российские законодатели попытались вытеснить сегвеи и гироскутеры на проезжую часть, но этому воспрепятствовали в ГИБДД, заявив, что таким транспортным средствам на автодорогах не место.
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