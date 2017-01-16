Мосгордума хочет приравнять сегвеи к велосипедам

Депутаты столичной Думы намерены приравнять сегвеи и гироскутеры к велосипедам.

По мнению авторов инициативы, данные транспортные средства должна передвигаться по специально отведенным дорожкам, а их владельцам необходимо надевать защитные шлемы, сообщает НСН.

Ранее российские законодатели попытались вытеснить сегвеи и гироскутеры на проезжую часть, но этому воспрепятствовали в ГИБДД, заявив, что таким транспортным средствам на автодорогах не место.