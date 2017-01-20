Мощный взрыв прогремел в пригороде Парижа

Два этажа жилого дома серьезно повреждены в результате взрыва, который прогремел в пригороде Парижа.

По предварительной информации, причиной происшествия могла стать утечка бытового газа, - сообщает Лайф со ссылкой на BFMTV.

Сообщается также об эвакуации жильцов из трех соседних домов. Информации о пострадавших не поступало.