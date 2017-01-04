Мощное землетрясение произошло близ Токио
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в ночь со среды на четверг к северо-востоку от Токио. Эпицентр находился недалеко от побережья префектуры Фукусима.
Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров. Его подземные толчки ощущались в японской столице.
Угроза цунами не объявлялась. Данных об ущербе пока не поступало, сообщает РИА Новости.
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