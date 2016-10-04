Мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки
В Тихом океане у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение, жертв и разрушений в результате подземных толчков нет, сообщает портал «Народные новости» со ссылкой на СМИ.
По данным филиала Геофизической службы РАН на Камчатке, в Тихом океане в районе мыса Шипунский произошло землетрясение магнитудой 4,9.
По данным службы, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 49 км в 120 км от Петропавловска-Камчатского, где было зафиксировано землетрясение магнитудой до двух баллов.
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