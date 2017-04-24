Мощи святой Варвары передали в православный храм Чечни

В Чечне начато строительство храма святой великомученицы Варвары.

Заместитель руководителя регионального командования Росгвардии, советник главы Чечни Даниил Мартынов передал в дар настоятелю храма ларец с мощами святой Варвары.

Храм будет рассчитан на 200 прихожан, взамен действующей церкви на 35 верующих.

Новая церковь возводится на берегу озера, которое находится в селении Копаньки Шелковского района. Помимо самой церкви, здесь будет построенная приходская школа и дом для настоятеля. Общая площадь застройки – 1,5 гектара.

Всего на сегодняшний день в Чечне действует семь православных приходов. Самый крупный в регионе православный храм Архангела Михаила в Грозном, построенный в XIX веке терскими казаками, был открыт после восстановления в 2006 году, сообщает «Кавказский узел».

Святая Варвара Илиопольская (умерла в 306 году) — христианская великомученица. Она считается защитницей от внезапной и насильственной смерти.

Святая Варвара жила в III веке в городе Илиополе Финикийском. Её отец — Диоскур (Диоскор) — был представителем аристократии в Малой Азии при императоре Максимиане. Отличалась особенной красотой и была заперта отцом в башне, чтобы скрыть её от посторонних глаз. В период заточения святая Варвара, изучая окружающий мир, который был виден ей из окон, пришла к мысли о существовании единого Создателя. Когда отец в целях ее замужества разрешил ей выходить из башни, Варвара познакомилась с христианами Илиополя и приняла крещение.

Когда отец-язычник узнал о религии дочери, Варвару жестоко пытали: бичевали воловьими жилами, а раны растирали власяницей. Правитель города Мартиан дал отцу право свершить суд над дочерью, который обезглавил святую Варвару. Диоскура и Мартиана постигло возмездие, оба они были сожжены молнией. Вместе со святой Варварой была казнена святая Иулиания, открыто объявившая себя христианкой во время пыток святой Варвары.