Мощи святой Варвары передали в православный храм Чечни

В Чечне начато строительство храма святой великомученицы Варвары.

Заместитель руководителя регионального командования Росгвардии, советник главы Чечни Даниил Мартынов передал в дар настоятелю храма ларец с мощами святой Варвары.

Храм будет рассчитан на 200 прихожан, взамен действующей церкви на 35 верующих.

Новая церковь возводится на берегу озера, которое находится в селении Копаньки Шелковского района. Помимо самой церкви, здесь будет построенная приходская школа и дом для настоятеля. Общая площадь застройки – 1,5 гектара.

Всего на сегодняшний день в Чечне действует семь православных приходов. Самый крупный в регионе православный храм Архангела Михаила в Грозном, построенный в XIX веке терскими казаками, был открыт после восстановления в 2006 году, сообщает «Кавказский узел».

Святая Варвара Илиопольская (умерла в 306 году) — христианская великомученица. Она считается защитницей от внезапной и насильственной смерти.

Святая Варвара жила в III веке в городе Илиополе Финикийском. Её отец — Диоскур (Диоскор) — был представителем аристократии в Малой Азии при императоре Максимиане. Отличалась особенной красотой и была заперта отцом в башне, чтобы скрыть её от посторонних глаз. В период заточения святая Варвара, изучая окружающий мир, который был виден ей из окон, пришла к мысли о существовании единого Создателя. Когда отец в целях ее замужества разрешил ей выходить из башни, Варвара познакомилась с христианами Илиополя и приняла крещение.

Когда отец-язычник узнал о религии дочери, Варвару жестоко пытали: бичевали воловьими жилами, а раны растирали власяницей. Правитель города Мартиан дал отцу право свершить суд над дочерью, который обезглавил святую Варвару. Диоскура и Мартиана постигло возмездие, оба они были сожжены молнией. Вместе со святой Варварой была казнена святая Иулиания, открыто объявившая себя христианкой во время пыток святой Варвары.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Сергей Лавров: Киев уходит от диалога с Донецком и Луганском

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО