Мощи Николая Чудотворца доставят в Россию из Италии
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в Россию из Италии.
Мощи на протяжении 930 лет хранились в папской базилике города Бари, и никогда не покидали своих стен, сообщает ТАСС.
Председатель отдела внешних церковных связей митрополит Иларион (Алфеев) сообщил, что находиться мощи в Москве будут в Храме Христа Спасителя.
«Папа Римский Франциск и святейший патриарх Кирилл надеются, что молитва у чудотворных мощей Святителя послужит укреплению веры в сердцах людей», - отметил Иларион.
С 21 мая по 28 июля состоится привнесение части мощей Святителя Николая.
Николай Чудотворец — святой в исторических церквях, архиепископ Мир Ликийских (Византия). В христианстве почитается как чудотворец, является покровителем путешествующих, заключённых и сирот, на Западе — покровителем практически всех слоёв общества, но, в основном, детей.
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