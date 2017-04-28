Мощи Николая Чудотворца доставят в Россию из Италии

Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в Россию из Италии.

Мощи на протяжении 930 лет хранились в папской базилике города Бари, и никогда не покидали своих стен, сообщает ТАСС.

Председатель отдела внешних церковных связей митрополит Иларион (Алфеев) сообщил, что находиться мощи в Москве будут в Храме Христа Спасителя.

«Папа Римский Франциск и святейший патриарх Кирилл надеются, что молитва у чудотворных мощей Святителя послужит укреплению веры в сердцах людей», - отметил Иларион.

С 21 мая по 28 июля состоится привнесение части мощей Святителя Николая.

Николай Чудотворец — святой в исторических церквях, архиепископ Мир Ликийских (Византия). В христианстве почитается как чудотворец, является покровителем путешествующих, заключённых и сирот, на Западе — покровителем практически всех слоёв общества, но, в основном, детей.