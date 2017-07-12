К мощам Николая Чудотворца приставят Росгвардию
Свыше 100 сотрудников ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу будут помогать полицейским охранять мощи Николая Чудотворца и обеспечивать порядок в месте их пребывания.
Реликвия с 13 по 28 июля будет находиться в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. Ожидается, что на поклонение мощам в храм прибудет большое количество паломников. В целях обеспечения безопасности петербургские силовики учтут опыт московских коллег.
Для доступа к мощам будут организованы две очереди Одна – общая, вторая – социальная, которая будет состоять из женщин с детьми и малоподвижных паломников, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».
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