На морском параде в Петербурге катер угодил в мост
На военно-морском параде в Санкт-Петербурге десантный катер задел опору Благовещенского моста.
Инцидент попал в объективы камер телеканала RT. При этом пресс-служба Западного военного округа заявила, что инцидентов на Главном военно-морском параде в акватории Невы не было.
В мероприятии приняли участие свыше четырех тысяч военных, 41 боевой корабль, 38 самолетов. На открытии парада присутствовал глава государства Владимир Путин.
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