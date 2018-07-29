На морском параде в Петербурге катер угодил в мост

На военно-морском параде в Санкт-Петербурге десантный катер задел опору Благовещенского моста.

Инцидент попал в объективы камер телеканала RT. При этом пресс-служба Западного военного округа заявила, что инцидентов на Главном военно-морском параде в акватории Невы не было.

В мероприятии приняли участие свыше четырех тысяч военных, 41 боевой корабль, 38 самолетов. На открытии парада присутствовал глава государства Владимир Путин.