Яд морских улиток может помочь при тяжелых болезнях

Ученые из Национального института океанических технологий и Индийского научного института, открыли уникальное свойство яда моллюсков.

Оказалось, что он может помогать от ряда заболеваний: яд может избавлять от диабета, рака, онкологии. Особым лечебным свойством обладают пептиды, которые хранятся в нем.

Эксперты рассмотрели состав яда нескольких видов моллюсков и выделили 12 коротких пептидов, которые эти улитки используют для охоты на мелких рыб, - сообщает «ТАСС».

Сейчас ферменты будут проходить дополнительную проверку. Если данные подтвердятся, то на основе этого яда ученые будут создавать лекарства, которые могут стать настоящим прорывом в медицине.