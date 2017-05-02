Яд морских улиток может помочь при тяжелых болезнях
Ученые из Национального института океанических технологий и Индийского научного института, открыли уникальное свойство яда моллюсков.
Оказалось, что он может помогать от ряда заболеваний: яд может избавлять от диабета, рака, онкологии. Особым лечебным свойством обладают пептиды, которые хранятся в нем.
Эксперты рассмотрели состав яда нескольких видов моллюсков и выделили 12 коротких пептидов, которые эти улитки используют для охоты на мелких рыб, - сообщает «ТАСС».
Сейчас ферменты будут проходить дополнительную проверку. Если данные подтвердятся, то на основе этого яда ученые будут создавать лекарства, которые могут стать настоящим прорывом в медицине.
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