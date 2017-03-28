Морские сокровища Крыма возьмут под охрану государства

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди готовит проект поправок в законодательство об объектах культурного наследия. Они должны обеспечить защиту государства морским сокровищам страны и в первую очередь Крыма.

Она пояснила «Известиям», что нормативные акты, которыми пользуются подводные археологи в своей работе, нуждаются в доработках. В частности, закон «Об объектах культурного наследия» возлагает обязанность по охране памятников под водой на органы исполнительной власти субъектов. Однако согласно закону «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» морская акватория не является их территорией.

Кроме того, Ковитиди обратила внимание на отсутствие в законодательстве термина «подводное культурное наследие».

Необходимость защиты морских находок приобрела особую остроту с началом строительства Керченского моста, в ходе которого нередко находятся уникальные предметы, отмечают эксперты. Однако зачастую они просто выбрасываются и не доходят до археологов.

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