Морская авиация ВМФ получит около 100 новых летательных аппаратов

На вооружение морской авиации Военно-Морского Флота до 2020 года поступит около 100 новых летательных аппаратов, сообщил командующий морской авиацией ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин.

По его словам, состав подразделений корабельной истребительной авиации в 2017-2020 годах будет пополняться истребителями МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

Кроме того, будет обновлен парк ударных вертолетов морской авиации, а вертолеты Ка-29 будут заменены на разведывательно-ударные палубные вертолеты Ка-52К «Катран», сообщает «РИА Новости».