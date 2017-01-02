Морская авиация ВМФ получит около 100 новых летательных аппаратов
На вооружение морской авиации Военно-Морского Флота до 2020 года поступит около 100 новых летательных аппаратов, сообщил командующий морской авиацией ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин.
По его словам, состав подразделений корабельной истребительной авиации в 2017-2020 годах будет пополняться истребителями МиГ-29К и МиГ-29КУБ.
Кроме того, будет обновлен парк ударных вертолетов морской авиации, а вертолеты Ка-29 будут заменены на разведывательно-ударные палубные вертолеты Ка-52К «Катран», сообщает «РИА Новости».
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