Дед Мороз прошел по мосту через Керченский пролив в Крым

Российский Дед Мороз добрался до Крыма по строящемуся мосту через Керченский пролив.

Строители показали ему процесс подготовки к укладке асфальта на проезжей части, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«На Крымский полуостров он перешел по мосту: часть маршрута — по готовым пролетам, остальную — по рабочим мостам и технологическим площадкам», - говорится в сообщении.

Дед Мороз увидел восемь участков моста и забрался на железнодорожную арку. В рамках визита в Крым он встретился не только со строителями, но и с детьми, живущими по двум берегам Керченского пролива.

Дед Мороз сказал: «Крымский мост – это то чудо, которое объединяет людей, живущих на разных берегах Керченского пролива. Больше всего впечатлила слаженность команды, которая работает на этом мосту».

Мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край. Его протяженность составит 19 километров. Движение по мосту откроется в декабре 2018 года.