Дед Мороз прибыл в Чечню с подарками для Рамзана Кадырова
Дед Мороз встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым на новогоднем представлении в Грозном.
Как сообщает «РИА Новости», Дед Мороз прибыл в Чечню по приглашению Кадырова.
При встрече он сказал главе республики: «Я приехал не с пустыми руками. Тебе, как главному волшебнику Чеченской республики, привез жилетку, символ Нового года — Деда Мороза (сувенир – прим. РП) и подарок от правительства Вологодской области – знаменитое вологодское кружево».
В свою очередь политик попросил у Деда Мороза «мир во всем мире».
Ранее Рамзан Кадыров рассказал о планировавших атаку на Чечню террористах.
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