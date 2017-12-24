Дед Мороз прибыл в Чечню с подарками для Рамзана Кадырова

Дед Мороз встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым на новогоднем представлении в Грозном.

Как сообщает «РИА Новости», Дед Мороз прибыл в Чечню по приглашению Кадырова.

При встрече он сказал главе республики: «Я приехал не с пустыми руками. Тебе, как главному волшебнику Чеченской республики, привез жилетку, символ Нового года — Деда Мороза (сувенир – прим. РП) и подарок от правительства Вологодской области – знаменитое вологодское кружево».

В свою очередь политик попросил у Деда Мороза «мир во всем мире».

Ранее Рамзан Кадыров рассказал о планировавших атаку на Чечню террористах.