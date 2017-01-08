Мороз не помешал проведению велопарада в Москве

Первый велопарад 2017 года прошел в Москве, несмотря на сильный мороз. Около 500 участников в минус 25 градусов проехали на велосипедах от 3-й Фрунзенской улицы по трем набережным Москвы-реки до Кремля и обратно.

Велопарад был организован в рамках проекта развития велокультуры Let's bike it! при поддержке департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Никто из участников мероприятия не обращался за помощью к медикам.

После велопарада всех участников угостили пирожками и чаем из самовара. Также каждый участник акции получил памятный сувенир, сообщает ТАСС.

Зимний велопарад проводился уже во второй раз, но в новом сезоне это стало первое массовое событие - с заявленным участием гостей из Санкт-Петербурга, Тулы, Петрозаводска, Новосибирска и других городов России, а также стран СНГ.

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