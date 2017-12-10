Дед Мороз открыл резиденцию своего помощника в Крыму

Дед Мороз из Великого Устюга побывал в Международном детском центре «Артек», где открыл резиденцию своего помощника – «младшего брата».

Как сообщает «РИА Новости», Дед Мороз посетил лагерь в рамках предновогоднего тура.

«Дед Мороз поздравил детей с наступающими новогодними праздниками и объявил о том, что он открыл резиденцию своего помощника – артековского Деда Мороза — и наделил его силами волшебства», - говорится в сообщении пресс-службы центра.

Ранее Дед Мороз пришел в Крым по мосту через Керченский пролив.