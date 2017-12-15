Главный российский волшебник Дед Мороз отказался от пенсии и собирается еще долго работать.

По его словам, несмотря на то, что ему уже столько лет, сколько существует мир, он все еще полон энергии.

«Я отказался от пенсии. Когда я только поселился в Великом Устюге, приходили представители Пенсионного фонда, пытались вручить мне пенсионный билет», — признался Дед Мороз во время пресс-конференции в Москве.

Кроме того, главный волшебник страны заявил, что не стал бы баллотироваться в президенты России, так его устраивает занимаемая им должность.

Дед Мороз также признался, что у него есть подарок для Владимира Путина, однако о том, что именно он приготовил для президента, волшебник не рассказал, сообщает Life.