Дед Мороз отказался от пенсии
Главный российский волшебник Дед Мороз отказался от пенсии и собирается еще долго работать.
По его словам, несмотря на то, что ему уже столько лет, сколько существует мир, он все еще полон энергии.
«Я отказался от пенсии. Когда я только поселился в Великом Устюге, приходили представители Пенсионного фонда, пытались вручить мне пенсионный билет», — признался Дед Мороз во время пресс-конференции в Москве.
Кроме того, главный волшебник страны заявил, что не стал бы баллотироваться в президенты России, так его устраивает занимаемая им должность.
Дед Мороз также признался, что у него есть подарок для Владимира Путина, однако о том, что именно он приготовил для президента, волшебник не рассказал, сообщает Life.
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