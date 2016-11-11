Morgan Stanley оценил вероятность отмены США антироссийских санкций
Вероятность отмены санкций США в отношении России в связи с избранием Дональда Трампа президентом США составляет 35 процентов, говорится в аналитическом обзоре банка Morgan Stanley.
В сообщении отмечается, что такой прогноз рассчитан на период 2017-2018 гг. В случае реализации подобного сценария политикам станет сложнее удерживать в силе санкции Евросоюза.
Санкции против РФ были введены в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией в марте 2014 года, сообщает ТАСС.
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