Из морга Красноярска пропало тело пенсионерки

Сотрудники отдела экспертизы трупов ККБСМЭ в Красноярске отказывались выдавать родственникам тело 88-летней женщины, так как оно пропало при невыясненных обстоятельствах, сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

Как отмечается в материале, родственники старушки обратились в морг, расположенный на улице Партизана Железняка, 1 «ж», чтобы забрать тело 88-летней женщины, доставленной в учреждение для проведения судебно-медицинской экспертизы. Уточняется, что до обращения родственников тело находилось в морге шесть дней.

Следователи после установления всех обстоятельств произошедшего возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). В настоящее время устанавливаются все подробности произошедшего, а также лица, причастные к преступлению. Сотрудники морга будут допрошены на полиграфе.

Не исключается версия ошибочного захоронения или умышленного похищения, сообщает интернет-издание «Народные новости».

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