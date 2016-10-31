Морепродукты продлевают жизнь

Американские ученые доказали, что морепродукты повышают продолжительность жизни. Неудивительно, ведь морские обитатели не только вкусные, но при верной обработке и способе приготовления еще и чрезвычайно полезны за счет содержания важных для организма микроэлементов и огромного количества белка.

Для проведения исследования ученым потребовалось 16 лет и несколько тысяч добровольцев. Участников поделили на две команды, представители одной из которых стабильно и регулярно употребляли в пищу морепродукты, а другой не ели их вообще, сообщает «Информинг».

В итоге эксперимента оказалось, что продолжительность людей из первой группы намного выше. В работе были учтены все следствия анализов, измерений давлений и других показателей здоровья.