Морепродукты продлевают жизнь
Американские ученые доказали, что морепродукты повышают продолжительность жизни. Неудивительно, ведь морские обитатели не только вкусные, но при верной обработке и способе приготовления еще и чрезвычайно полезны за счет содержания важных для организма микроэлементов и огромного количества белка.
Для проведения исследования ученым потребовалось 16 лет и несколько тысяч добровольцев. Участников поделили на две команды, представители одной из которых стабильно и регулярно употребляли в пищу морепродукты, а другой не ели их вообще, сообщает «Информинг».
В итоге эксперимента оказалось, что продолжительность людей из первой группы намного выше. В работе были учтены все следствия анализов, измерений давлений и других показателей здоровья.
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