Эво Моралес нашел решение проблемы нелегальной миграции

Президент Боливии Эво Моралес счиатет, что проблемы незаконной миграции можно решить путем введения универсального гражданства для всех жителей планеты.

Выступая на Генассамблее ООН, она заявил, что «ни один мигрант не является нелегальным». По мнению Моралеса, нельзя возлагать ответственность на простых людей за экономический кризис, войны и бездействие правительств, которые не пытаются решать эти проблемы.

Боливийский лидер считает, что миграцию превращают в преступление законы и строительство стен на границах государств. Он подчеркнул, что такая ситуация усугубляет неравенство, порождает насилие и вредит экономике.

В связи с этим Моралес призвал ввести универсальное гражданство. «Не существует категорий, нет никакой разницы между гражданами и иностранцами. Все мы люди и дети матери-Земли», - цитирует его экспертный канал «ФедералПресс».